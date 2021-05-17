«Санаторий, а не Евровидение!» Певица Манижа рассказала, как готовится к песенному конкурсу в Роттердаме

Российская участница Евровидения-2021 Манижа рассказала о том, как готовятся участники к песенному конкурсу, который пройдёт в Роттердаме (Нидерланды). По словам певицы, в этом году артисты не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией. Как отметила Манижа, ей это даже нравится.



«Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаёшь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днём — санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. <…> Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием», — заявила Манижа в интервью, которое 17 мая публикует РИА Новости.

