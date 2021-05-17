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«Санаторий, а не Евровидение!» Певица Манижа рассказала, как готовится к песенному конкурсу в Роттердаме

Участники Евровидения-2021 из разных стран не могут контактировать друг с другом из-за пандемии

Российская участница Евровидения-2021 Манижа рассказала о том, как готовятся участники к песенному конкурсу, который пройдёт в Роттердаме (Нидерланды). По словам певицы, в этом году артисты не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки также отменены в связи с пандемией. Как отметила Манижа, ей это даже нравится.

«Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаёшь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днём — санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. <…> Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием», — заявила Манижа в интервью, которое 17 мая публикует РИА Новости.

Напомним, что международный песенный конкурс Евровидение, отменённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Нашу страну на нём представит Манижа — российская певица родом из Таджикистана. Она выступит с композицией Russian Woman.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как прошла первая репетиция Манижи на Евровидении.

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