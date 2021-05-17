Как сообщает E1.RU, ранение в ГУ МВД по Свердловской области объяснили тем, что мужчина с ножом оказывал сопротивление, а предупредительный выстрел в воздух не повлиял на ситуацию.

«Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие, — рассказал начальник пресс-службы главка Валерий Горелых. — В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию».