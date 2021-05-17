FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Мужчина в Екатеринбурге зарезал троих, сам он ранен. В СК назвали причину нападения

Нападавшего с ножом задержали в Екатеринбурге

Мужчина, напавший на людей с ножом в Екатеринбурге, задержан. Он получил огнестрельные ранения.

Как сообщает E1.RU, ранение в ГУ МВД по Свердловской области объяснили тем, что мужчина с ножом оказывал сопротивление, а предупредительный выстрел в воздух не повлиял на ситуацию.

«Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие, — рассказал начальник пресс-службы главка Валерий Горелых. — В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию».

ПоделитьсяПоделиться

По данным СК, конфликт в сквере имени Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала случился на почве распития алкогольных напитков. «В следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга поступила информация о том, что в парке возле железнодорожного вокзала на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

265962070
Сайт номер oдин для поиcка любовницы! - starzzz.fun
мухомор
Компьютерные игры?
Боевики?
Тиктоки и телеграмы?
Нелегальный просмотр передач Матч-ТВ?
265939450
Вообще, кстати, там не парк, а сквер
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний