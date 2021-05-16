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Екатерина Шульман выступит на «Дилетантских чтениях»

Очные клубные встречи с экспертами в отеле «Гельвеция» возобновились. Фотография политолога Екатерины Михайловны Шульман фигурировала на сайте отеля с пометкой «скоро» года два — и 20 мая, наконец, это «скоро» наступит. 18+

Фото: Mikhail Kovalevskiy, wikipedia.org
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Обычно собеседником гостя выступает главред журнала «Дилетант» Виталий Дымарский, но тут им станет постоянный соведущий Екатерины Шульман по программе «Статус» на «Эхе Москвы» Максим Курников. В том, что касается политики, Екатерина Михайловна не «дилетант», а наоборот. Но поклонники знают, что политолог Шульман нередко высказывается о литературе (супруг — известный набоковед), о кино и о мультиках (трое детей). Например, разбирая «Властелина колец», напоминает нам, что Фродо и Сэм — не друзья, а господин и слуга, и после победы над злом мир достанется этому добродушному слуге. А в пиксаровском мультфильме «Приключения Флика» она усмотрела политические смыслы, и от саранчи Хоппера, которого озвучил Кевин Спейси, протягивает ниточку к его же Фрэнку Андервуду в «Карточном домике». А вселенную «Смешариков» Шульман считает «композитной Россией», и себя там мыслит «комбинацией Лосяша и Совуньи с некоторыми элементами Ежика».

По опросам социологов, Шульман — одна из самых вдохновляющих персон у россиян 40–55 лет. Встреча пройдет 20 мая в камерной обстановке в «Гельвеции» (ул. Марата, 11). Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: Mikhail Kovalevskiy, wikipedia.org

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