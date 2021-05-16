Екатерина Шульман выступит на «Дилетантских чтениях»

Обычно собеседником гостя выступает главред журнала «Дилетант» Виталий Дымарский, но тут им станет постоянный соведущий Екатерины Шульман по программе «Статус» на «Эхе Москвы» Максим Курников. В том, что касается политики, Екатерина Михайловна не «дилетант», а наоборот. Но поклонники знают, что политолог Шульман нередко высказывается о литературе (супруг — известный набоковед), о кино и о мультиках (трое детей). Например, разбирая «Властелина колец», напоминает нам, что Фродо и Сэм — не друзья, а господин и слуга, и после победы над злом мир достанется этому добродушному слуге. А в пиксаровском мультфильме «Приключения Флика» она усмотрела политические смыслы, и от саранчи Хоппера, которого озвучил Кевин Спейси, протягивает ниточку к его же Фрэнку Андервуду в «Карточном домике». А вселенную «Смешариков» Шульман считает «композитной Россией», и себя там мыслит «комбинацией Лосяша и Совуньи с некоторыми элементами Ежика».

