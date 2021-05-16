Областная полиция и скорая отреагировали на вызов об умирающем человеке. Тело оказалось с хвостом и внушительными зубами

Житель Бокситогорского района Ленинградской области заявил в полицию о бездыханном теле на берегу реки. Опознать его не представлялось возможным.



Как стало известно «Фонтанке» 16 мая, заявление о человеческом теле на берегу реки поступило в дежурную часть 91-го отдела полиции в Пикалево накануне около восьми часов вечера. Место происшествия заявитель описал приблизительно — рядом с лесом, у речки, недалеко от стадиона. Подходить ближе мужчина не стал.



На сообщение отреагировали должным образом — полиция и скорая помощь отправились спасать погибающего или констатировать его смерть.

