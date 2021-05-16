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Областная полиция и скорая отреагировали на вызов об умирающем человеке. Тело оказалось с хвостом и внушительными зубами

Полиция Пикалево искала труп человека, а нашла бобра

Житель Бокситогорского района Ленинградской области заявил в полицию о бездыханном теле на берегу реки. Опознать его не представлялось возможным.

Как стало известно «Фонтанке» 16 мая, заявление о человеческом теле на берегу реки поступило в дежурную часть 91-го отдела полиции в Пикалево накануне около восьми часов вечера. Место происшествия заявитель описал приблизительно — рядом с лесом, у речки, недалеко от стадиона. Подходить ближе мужчина не стал.

На сообщение отреагировали должным образом — полиция и скорая помощь отправились спасать погибающего или констатировать его смерть.

Возвращать в сознание оказалось некого. На берегу лежал труп, но не человеческий. Каким образом можно было спутать человека с бобром, остается загадкой.

Бобры не первый раз за эту весну тревожат жителей Петербурга и области. Недавно грызуна заметили на берегу реки Оккервиль рядом с улицей Дыбенко, до этого они встречались и в центре города. В Росприроднадзоре объяснили, что они ищут новую любовь и новый дом. Возможно, погибший в Пикалево зверь плыл с такой же целью, но был сражен неведомым недугом.

© Фонтанка.Ру

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