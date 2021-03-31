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Бобёр на Дыбенко без стеснения попозировал на камеру, плавать на льдине не захотел

В Петербурге заметили бобра

Петербуржец, прогуливаясь по улице Дыбенко, неподалеку от железной дороги в Невском районе города, снял на камеру дикое животное. Похоже, человек зверю почти не помешал.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», грызуна заметили 30 марта в реке Оккервиль. Бобёр не спрятался, а продолжал заниматься своими делами: поплавал, осмотрел льдину и принялся жевать сухую траву.

На берегах Оккервиля уже замечали следы жизнедеятельности бобров, это говорит о хорошем экологическом состоянии реки, но увидеть самих животных удаётся редко: они ведут ночной образ жизни. В Оккервиле они обитают, скорее всего, в норах. Около года назад бобра заметили в самом центре Петербурга, в районе Смольного.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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