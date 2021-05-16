Вице-спикер петербургского парламента, прославившийся своей расческой, снялся с праймериз «Единой России»

Сам парламентарий на вопрос «Фонтанки», заданный 16 мая, ответил кратко, не особо прояснив принятое решение: «Я работал, служил Родине и буду служить дальше. Без комментариев».
Исходя из данных, опубликованных на сайте праймериз «Единой России», можно утверждать, что в сентябре в городском парламенте полностью сменится руководство: вице-спикер Сергей Соловьёв и спикер парламента Вячеслав Макаров также приняли решение избираться в Госдуму.
Анатолий Дроздов прославился тем, что попал на видео выборов 2011 года с расческой в руках и застрявшей в урне пачкой бюллетеней. Журналисты предположили, что расческой Дроздов пытался протолкнуть пачку в урну.
На инцидент вновь обратили внимание после конфликта в ЗакСе уже 6-го созыва, когда между корреспондентом «Новой газеты» Александрой Гармажаповой и вице-спикером Дроздовым произошла перепалка: единоросс исказил фамилию корреспондента, та в свою очередь назвала его «расческой».
В 2018 году фамилия вице-спикера вновь попала в новостные заголовки: муниципальный чиновник обвинил Дроздова в избиении, написав в Следственный комитет, однако через несколько месяцев забрал заявление после разговора со спикером парламента Вячеславом Макаровым.