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Вице-спикер петербургского парламента, прославившийся своей расческой, снялся с праймериз «Единой России»

Вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов передумал избираться в городской парламент от «Единой России». Об этом свидетельствует сайт праймериз партии.

Сам парламентарий на вопрос «Фонтанки», заданный 16 мая, ответил кратко, не особо прояснив принятое решение: «Я работал, служил Родине и буду служить дальше. Без комментариев».

Исходя из данных, опубликованных на сайте праймериз «Единой России», можно утверждать, что в сентябре в городском парламенте полностью сменится руководство: вице-спикер Сергей Соловьёв и спикер парламента Вячеслав Макаров также приняли решение избираться в Госдуму.

Анатолий Дроздов прославился тем, что попал на видео выборов 2011 года с расческой в руках и застрявшей в урне пачкой бюллетеней. Журналисты предположили, что расческой Дроздов пытался протолкнуть пачку в урну.

На инцидент вновь обратили внимание после конфликта в ЗакСе уже 6-го созыва, когда между корреспондентом «Новой газеты» Александрой Гармажаповой и вице-спикером Дроздовым произошла перепалка: единоросс исказил фамилию корреспондента, та в свою очередь назвала его «расческой».

В 2018 году фамилия вице-спикера вновь попала в новостные заголовки: муниципальный чиновник обвинил Дроздова в избиении, написав в Следственный комитет, однако через несколько месяцев забрал заявление после разговора со спикером парламента Вячеславом Макаровым.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Mazzzz
Служил , служу и буду служить ! Выборы , не не слушал ...
ShkVAl
Будут служить народу, пока руки носят!
Riptide
Вице-спикер уже больше с пикой ходить не будет ? 😄
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