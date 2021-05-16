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В каналах Центрального района Петербурга прячется редкая балтийская нерпа. Специалисты просят горожан помочь выследить малыша

В каналах Петербурга ищут нерпенка

Детеныша редкой балтийской нерпы заметили около Никольского морского собора 16 мая. Ранее его встретили и сняли на видео в канале Грибоедова каякеры.

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» отмечают, что животное может перемещаться по каналам, сейчас ее местонахождение неизвестно. Но она замерзла и устала, поэтому, скорее всего, попытается где-нибудь вылезти погреться. «Если вы находитесь в указанном районе или у вас есть желание и возможность ее поискать, посмотрите, пожалуйста, на воду и особенно на все подходы к воде. Если увидите — звоните по телефону 699–23–99!», — призывают неравнодушных граждан в группе «Спасение тюленей».

В окрестностях Петербурга сезон размножения нерп завершился в середине апреля. Молодые и неокрепшие животные зачастую не могут выжить в естественной среде. Ранее в «Фонд друзей балтийской нерпы» поступили три детеныша, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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Комментарии (2)

Riptide
Ну не иначе у дома на наб. канала Грибоедова 104 выплывет ;)
Avan Avanesov
Это не Центральный район
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