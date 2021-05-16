Следователи опровергают версию о муже, задушенном женой в Ленобласти. Подозреваемый задержан

В поселке Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины. Об этом 16 мая рассказали в Следственном комитете по региону.



Ранее сообщалось, что убила его якобы жена, которая сама пришла с признанием к соседям. Однако, по данным СК, убийцей оказался приятель мужчины, который накануне пришел к нему в гости выпить. «При распитии спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый надел на голову потерпевшему пакет и сдавил шею электрическим шнуром. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — описывают дальнейшие события следователи.

