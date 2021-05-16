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Следователи опровергают версию о муже, задушенном женой в Ленобласти. Подозреваемый задержан

СК: Жена не душила мужа в Ленобласти, подозреваемый задержан

В поселке Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины. Об этом 16 мая рассказали в Следственном комитете по региону.

Ранее сообщалось, что убила его якобы жена, которая сама пришла с признанием к соседям. Однако, по данным СК, убийцей оказался приятель мужчины, который накануне пришел к нему в гости выпить. «При распитии спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый надел на голову потерпевшему пакет и сдавил шею электрическим шнуром. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — описывают дальнейшие события следователи.

По горячим следам задержан мужчина 1994 года рождения, в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

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Комментарии (3)

bluxer
Вчера Фонтанка рассказывала, что наука уже решает эту проблему путем закачки кислорода в анус. Так что не бойтесь агрессивных собутыльников с пакетами. Вас не оставят в беде.
spb7771250
РСП - зло!
168404202
Водка и бабы доведут до цугундера
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