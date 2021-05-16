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В Ленобласти девушка задушила мужа пакетом, но прятаться не стала

Семейная ссора в деревне под Петербургом привела к смерти. В качестве орудия убийства девушка использовала полиэтиленовый пакет.

Как стало известно «Фонтанке» 16 мая, к соседям 21-летняя жительница деревни Малые Колпаны пришла накануне поздно вечером и сразу призналась — задушила мужа пакетом.

Соседи вызвали полицию и медиков к 18 дому по Западной улице. Тело 29-летнего мужчины забрали в морг. Из квартиры также забрали 4 провода, осколки бутылки, деревянную палку и тюль. Уголовное дело пока не возбуждено, девушка задержана.

Судя по аккаунту в соцсетях, у пары есть маленький ребенок.

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Комментарии (9)

стрелок
Как то не по питерски, почему не расчленила?
bluxer
Легко ли надеть пакет жертве на голову? В неадеквате, видимо, был.
perekuz
Если она замужем осталась девушкой, то понятно за что.
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