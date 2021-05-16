В Ленобласти девушка задушила мужа пакетом, но прятаться не стала

Семейная ссора в деревне под Петербургом привела к смерти. В качестве орудия убийства девушка использовала полиэтиленовый пакет.
Как стало известно «Фонтанке» 16 мая, к соседям 21-летняя жительница деревни Малые Колпаны пришла накануне поздно вечером и сразу призналась — задушила мужа пакетом.
Соседи вызвали полицию и медиков к 18 дому по Западной улице. Тело 29-летнего мужчины забрали в морг. Из квартиры также забрали 4 провода, осколки бутылки, деревянную палку и тюль. Уголовное дело пока не возбуждено, девушка задержана.
Судя по аккаунту в соцсетях, у пары есть маленький ребенок.