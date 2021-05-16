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На ралли под Петербургом гоночная машина чуть не прибила зрителей, «словив крышу»

Гонщик раллийной команды из Карелии Олег Лозинский «словил крышу» на гонках в Ленинградской области. На одном из поворотов «Гольф» чуть не приземлился на зрителей.

Видео с моментом переворота 16 мая опубликовано в соцсетях. За рулем «Гольфа» находился гонщик Олег Лозинский, он и штурман целы, равно как и зрители. Машина ушла в занос и перевернулась на одном из поворотов, несколько человек буквально в последнюю секунду успели отскочить.

«"Бешеный карел" словил "крышу". Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли "Пикник" для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой "крышей" — его "Гольф" улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — пишут в паблике «Лахденпохья — Навсегда!» во «ВКонтакте».

Гонка проходила между населёнными пунктами Горы, Мельниково, Веснино, Торфяное.

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Комментарии (6)

265889488
Ого, сколько тут комментаторов, которые не знают, что такое - ралли.
Porthiriy
есть же прекрасно оборудованная трасса в Игоре, все на самом высоком уровне. Или организаторы устроили как в "Безумном Максе" гонки на выживание?
Telman_spb
организаторы,такое ощущение,вообще отсутствуют как класс либо совершенно взялись не за своё дело!
отстранить от всех около спортивных мероприятий таких непрофессионалов!!
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