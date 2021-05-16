Видео с моментом переворота 16 мая опубликовано в соцсетях. За рулем «Гольфа» находился гонщик Олег Лозинский, он и штурман целы, равно как и зрители. Машина ушла в занос и перевернулась на одном из поворотов, несколько человек буквально в последнюю секунду успели отскочить.
«"Бешеный карел" словил "крышу". Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли "Пикник" для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой "крышей" — его "Гольф" улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — пишут в паблике «Лахденпохья — Навсегда!» во «ВКонтакте».
Гонка проходила между населёнными пунктами Горы, Мельниково, Веснино, Торфяное.