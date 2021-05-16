Дзюба: Когда фанаты «Зенита» освистали меня во время пенальти «Краснодару», притом, что мы проигрывали, для меня это было предательством

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба заявил, что фанатам петербургской команды не обязательно его любить, но стоит ценить его игру. Об этом он рассказал 16 мая в YouTube-канале «Грустная передача о футболе».



— Меня не надо любить, — подчеркнул Дзюба. — Я понимаю, что я пришел в «Зенит» из «Спартака». Но, когда я переехал в Петербург, я сразу сказал: оценивайте меня по моей игре. Играю плохо — хорошо, я согласен с критикой, но, если я играю хорошо — цените. Был эпизод во время празднования второго чемпионства в Пулково, когда мы только прилетели. Опять там звучали оскорбления в мой адрес. И тут выходит Ригони. Ему кричат: «Эмилиано! Бог!» Там такие эпитеты звучали. И я думаю: «Я 17 забил, 13 отдал. Ригони — один забил, один отдал. И почему тогда я говно, мягко говоря, а этого вы хвалите?» Я шестой год с перерывом на полгода, когда я уходил в аренду в Тулу, верой и правдой бьюсь за «Зенит». И вот была та история с незабитым пенальти в «Краснодаре». Я всегда говорил, что как бы вы не относились к игроку, вы болеете за «Зенит». Без Дзюбы «Зенит» существовал и будет существовать. И когда мы проигрываем 0:1, я разбегаюсь бить пенальти на домашней арене и такой гул звучит в мой адрес. Для меня это было предательство. И впервые в жизни я тогда подумал: «Да пошли вы все».

