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Дзюба: Когда фанаты «Зенита» освистали меня во время пенальти «Краснодару», притом, что мы проигрывали, для меня это было предательством

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба заявил, что фанатам петербургской команды не обязательно его любить, но стоит ценить его игру. Об этом он рассказал 16 мая в YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

— Меня не надо любить, — подчеркнул Дзюба. — Я понимаю, что я пришел в «Зенит» из «Спартака». Но, когда я переехал в Петербург, я сразу сказал: оценивайте меня по моей игре. Играю плохо — хорошо, я согласен с критикой, но, если я играю хорошо — цените. Был эпизод во время празднования второго чемпионства в Пулково, когда мы только прилетели. Опять там звучали оскорбления в мой адрес. И тут выходит Ригони. Ему кричат: «Эмилиано! Бог!» Там такие эпитеты звучали. И я думаю: «Я 17 забил, 13 отдал. Ригони — один забил, один отдал. И почему тогда я говно, мягко говоря, а этого вы хвалите?» Я шестой год с перерывом на полгода, когда я уходил в аренду в Тулу, верой и правдой бьюсь за «Зенит». И вот была та история с незабитым пенальти в «Краснодаре». Я всегда говорил, что как бы вы не относились к игроку, вы болеете за «Зенит». Без Дзюбы «Зенит» существовал и будет существовать. И когда мы проигрываем 0:1, я разбегаюсь бить пенальти на домашней арене и такой гул звучит в мой адрес. Для меня это было предательство. И впервые в жизни я тогда подумал: «Да пошли вы все».

Артем Дзюба в составе «Зенита» выиграл три чемпионства подряд. За все время в петербургском клубе он провел 209 матчей, в которых забил 91 гол — это третий результат в истории клуба. Больше голов только у Владимира Кулика (101) и Александра Кержакова (163).

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Комментарии (3)

Thunder
Просто наш менталитет (а тем более - угрюмого Питера) не терпит ярких личностей. Человек балагурит, подушил свою анаконду, вышел в костюме Дэдпула, ушел из Спартака (где его не ценили) - надо его обязательно хейтить. А если бы сидел на банке ровно и был унылым созданием - тогда бы, наверное, боготворили. Правильно Дзюба делает - играет и кладет свой прибор на хейтеров, в том числе своих иудушек с Виража, у которых мнение меняется чаще, чем у проститутки клиенты
Павел Михайлов
Похоже Фонтанка сегодня будет целый день дзюбить на Дзюбу. С утра уже 3 статья про игрушку Миллера.
Norge
То есть мы должны не верить глазам своим думать, что санто дзюбиньо играет в футбол, абстрагироваться от мысли, что ему за платят 20 000 обычных пенсий, и возлагать ему на голову лавровые венки при каждом удобном случае. Какое моральное уродство и выпадение из реальности. Звезда ютуба в костюме человека-пука.
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