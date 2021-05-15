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Иностранные авиакомпании остановили все рейсы в Израиль из-за продолжения ракетных обстрелов

Все иностранные авиакомпании останавливают рейсы в Израиль из соображений безопасности. Об этом 15 мая сообщает государственная радиостанция Kan.

По данным издания, последними приостановили полеты в страну авиакомпании из ОАЭ. Причиной для такого решения стали продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Ранее сегодня сообщалось о том, что стороны обменялись ударами: в Израиле пострадал жилой дом в Рамат-Гане, в секторе Газа разрушена высотка. Правда, последнюю успели покинуть люди — Армия обороны Израиля предупредила об ударе за час.

Палестинские радикальные группировки и израильские военные ведут взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140.

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Комментарии (1)

Trurl
Вот каково это - жить на пороховой бочке... Все прекрасно понимают, что эта война не имеет победного конца....
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