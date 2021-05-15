Иностранные авиакомпании остановили все рейсы в Израиль из-за продолжения ракетных обстрелов

Все иностранные авиакомпании останавливают рейсы в Израиль из соображений безопасности. Об этом 15 мая сообщает государственная радиостанция Kan.
По данным издания, последними приостановили полеты в страну авиакомпании из ОАЭ. Причиной для такого решения стали продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Ранее сегодня сообщалось о том, что стороны обменялись ударами: в Израиле пострадал жилой дом в Рамат-Гане, в секторе Газа разрушена высотка. Правда, последнюю успели покинуть люди — Армия обороны Израиля предупредила об ударе за час.