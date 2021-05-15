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Удар израильских ракет разрушил высотку в секторе Газа с офисами СМИ

Четыре израильских ракеты поразили одиннадцатиэтажное здание в секторе Газа, где находились офисы ряда мировых СМИ. Об этом 15 мая сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

В здании располагались представительство телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и некоторых других медиа. Власти Израиля подчеркнули, что дали жителям высотки час на то, чтобы покинуть здание.

Это уже четвертая высотка, которая стала целью ракетных ударов Израиля в секторе Газа. В Армии обороны страны уточнили, что здание использовалось ХАМАС в военных целях.

Палестинские радикальные группировки и израильские военные ведут взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). ХАМАС продолжает обстрелы израильских городов — сегодня утром был атакован Рамат Ган. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140.

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