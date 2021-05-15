Четыре израильских ракеты поразили одиннадцатиэтажное здание в секторе Газа, где находились офисы ряда мировых СМИ. Об этом 15 мая сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
В здании располагались представительство телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и некоторых других медиа. Власти Израиля подчеркнули, что дали жителям высотки час на то, чтобы покинуть здание.
انهيار #برج_الجلاء في غزة بالكامل بعد استهدافه بـ ٤ صواريخ إسرائيلية #غزة— ا لــعــر بــيــة (@AlArabiya) May 15, 2021
#العربية pic.twitter.com/MqfbXERudO
Это уже четвертая высотка, которая стала целью ракетных ударов Израиля в секторе Газа. В Армии обороны страны уточнили, что здание использовалось ХАМАС в военных целях.
Палестинские радикальные группировки и израильские военные ведут взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). ХАМАС продолжает обстрелы израильских городов — сегодня утром был атакован Рамат Ган. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140.
RAW FOOTAGE: This is the scene in a neighbourhood in Ramat Gan after a rocket from Gaza struck the area.— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021
We will not let this terror go unanswered. pic.twitter.com/UfSSnrZvLt