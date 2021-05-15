Четыре израильских ракеты поразили одиннадцатиэтажное здание в секторе Газа, где находились офисы ряда мировых СМИ. Об этом 15 мая сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.



В здании располагались представительство телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и некоторых других медиа. Власти Израиля подчеркнули, что дали жителям высотки час на то, чтобы покинуть здание.