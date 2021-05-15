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В Москве дума стала не совсем государственной. У депутатов проблема с буквой «а»

На фасаде здания Государственной думы в Москве повисла буква «а»

Название нижней палаты российского парламента видоизменилось днем 15 мая. Буква «а» повисла на одном гвозде.

Фото с Охотного Ряда в Москве появилось в СМИ и соцсетях. Отвалилась буква «а» в конце слова «государственная». Сейчас она держится в одной точке крепления.

Вероятно, повлияла погода. В столице ливень и сильный ветер.

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Комментарии (5)

EnsiferuM
Но только няшности данному учреждению это не прибавило=)
265055770
Да вообще упразднить давно пора. Зачем Дума, когда есть Администрация Президента и Государственный Совет?
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