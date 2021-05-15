Почти три тысячи работников ПМЭФ прошли вакцинацию в Петербурге

Комитет по здравоохранению отчитался о вакцинации почти трех тысяч работников предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Но некоторые получат второй компонент лишь после конца мероприятия.



Как рассказали «Фонтанке» 15 мая в комздраве, процесс продолжается, уже вакцинировано порядка 2,8 тысячи человек, которые не только будут работать в «Экспофоруме», но и контактировать с гостями вне площадки мероприятия. Это водители и сотрудники гостиниц.



Централизованная вакцинация от COVID-19 организаторов и персонала ПМЭФ началась в Северной столице в конце апреля. Как ранее писала «Фонтанка», укол не спасет от изоляции. Технический и административный персонал ПМЭФ должен будет пройти двухнедельную обсервацию, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием, обычно на нем присутствует президент Владимир Путин.

