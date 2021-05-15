FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +14
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Почти три тысячи работников ПМЭФ прошли вакцинацию в Петербурге

Комитет по здравоохранению отчитался о вакцинации почти трех тысяч работников предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Но некоторые получат второй компонент лишь после конца мероприятия.

Как рассказали «Фонтанке» 15 мая в комздраве, процесс продолжается, уже вакцинировано порядка 2,8 тысячи человек, которые не только будут работать в «Экспофоруме», но и контактировать с гостями вне площадки мероприятия. Это водители и сотрудники гостиниц.

Централизованная вакцинация от COVID-19 организаторов и персонала ПМЭФ началась в Северной столице в конце апреля. Как ранее писала «Фонтанка», укол не спасет от изоляции. Технический и административный персонал ПМЭФ должен будет пройти двухнедельную обсервацию, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону. В нее входят помещения, связанные с пленарным заседанием, обычно на нем присутствует президент Владимир Путин.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний