Morgan Stanley: Миллиардеры начали контролировать 35% экономики России

Россия вышла на первое место по уровню концентрации экономики в руках сверхбогатых людей. На долю состояния миллиардеров из списка Forbes приходится порядка
Как он пишет 15 мая в своей колонке для Financial Times, состояние одного только Алексея Мордашова из «Северстали» и «Силовых машин» составило
Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло на 27,94 миллиарда долларов. Больше всего за четыре месяца преуспел владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние в Bloomberg оценили в 28,2 миллиарда долларов и поместили на третью строчку мирового рейтинга.