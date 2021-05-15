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Morgan Stanley: Миллиардеры начали контролировать 35% экономики России

Треть российской экономики завязана на сверхбогатых бизнесменах

Россия вышла на первое место по уровню концентрации экономики в руках сверхбогатых людей. На долю состояния миллиардеров из списка Forbes приходится порядка 35 % всего размера ВВП страны, подсчитал руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.

Как он пишет 15 мая в своей колонке для Financial Times, состояние одного только Алексея Мордашова из «Северстали» и «Силовых машин» составило 1,7 % от размера всей российской экономики. По уровню влияния богатейших людей на экономику Россия вышла на первое место в мире. На втором Швеция с 30 %, затем идут Индия и США с 19 %, Франция с 17 %.

Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло на 27,94 миллиарда долларов. Больше всего за четыре месяца преуспел владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние в Bloomberg оценили в 28,2 миллиарда долларов и поместили на третью строчку мирового рейтинга.

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Комментарии (10)

Жора__
реально, всё контролирует один человек и мы все знаем его фамилию! А эти... Зицпредседатели!
АСмуров
Победители, а что с Германией, почему её не видно в списке ?
chip1
Как контролируют экономику паразиты жирующие на ресурсах нашей страны мы видим и ощущаем, а еще видим где и как они живут, с кем из политиков дружат. Видим но сделать ничего не можем, ждем когда они сами между собой переругаются или доведут страну до состояния той лошади которую цыган приручал работать и не жрать, почти приручил, а она взяла и сдохла.
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