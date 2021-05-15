Morgan Stanley: Миллиардеры начали контролировать 35% экономики России

Россия вышла на первое место по уровню концентрации экономики в руках сверхбогатых людей. На долю состояния миллиардеров из списка Forbes приходится порядка 35 % всего размера ВВП страны, подсчитал руководитель отдела развивающихся рынков и мировой макроэкономики в компании Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма.



Как он пишет 15 мая в своей колонке для Financial Times, состояние одного только Алексея Мордашова из «Северстали» и «Силовых машин» составило 1,7 % от размера всей российской экономики. По уровню влияния богатейших людей на экономику Россия вышла на первое место в мире. На втором Швеция с 30 % , затем идут Индия и США с 19 % , Франция с 17 % .

