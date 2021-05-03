Bloomberg назвал самого богатого человека в России и оценил, на сколько выросло состояние миллиардеров с начала года

Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло на 27,94 миллиарда долларов. Больше всего за четыре месяца преуспел владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние 3 мая оценили в 28,2 миллиарда долларов и поместили на третью строчку мирового рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) среди россиян.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в списке указаны имена 500 богатейших людей мира, 24 из них — россияне.



Как следует из рейтинга BBI, богатейший человек в России сегодня — владелец компании «Норильский никель» Владимир Потанин, чьё состояние оценивается в 32,1 миллиарда долларов. На втором месте — главный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с 28,4 миллиарда долларов.