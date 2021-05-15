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В Колпино маршрутка с пассажирами прижала к забору легковушку. Поворот был явно не туда

ДТП в Петербурге с маршруткой попало на видео

Спокойному движению маршрутки по улицам Колпино утром 15 мая помешала легковушка. Поворачивая, водитель не тормозил и метил на встречную полосу.

Видео с места ДТП оказалось в распоряжении «Фонтанки». «Ниссан» и автобус с пассажирами столкнулись на перекрестке улиц Красной и Ремизова. Судя по кадрам, водитель легкового автомобиля намеревался повернуть, тогда как маршрутка ехала прямо на «зеленый». Притормаживать мужчина за рулем «Ниссана» не стал, повернул руль, и в бок ему въехал автобус. Тормозной путь он проделал вместе с легковушкой под капотом и в итоге прижал ее к забору. Траектория движения машины до столкновения указывает, что если бы не маршрутка, то он выехал бы на встречную полосу.

Водитель, судя по кадрам, не пострадал, но грустит. В маршрутке также все целы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Franklin_Delano_Roosevelt
водитель явно в неадеквате - выезжать на полосу встречного движения при повороте, при этом начинать поворачивать там, где это делать нельзя.... права у него отберите, на одного барана на дорогах станет меньше.
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