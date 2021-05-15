Видео с места ДТП оказалось в распоряжении «Фонтанки». «Ниссан» и автобус с пассажирами столкнулись на перекрестке улиц Красной и Ремизова. Судя по кадрам, водитель легкового автомобиля намеревался повернуть, тогда как маршрутка ехала прямо на «зеленый». Притормаживать мужчина за рулем «Ниссана» не стал, повернул руль, и в бок ему въехал автобус. Тормозной путь он проделал вместе с легковушкой под капотом и в итоге прижал ее к забору. Траектория движения машины до столкновения указывает, что если бы не маршрутка, то он выехал бы на встречную полосу.
Водитель, судя по кадрам, не пострадал, но грустит. В маршрутке также все целы.