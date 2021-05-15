О неожиданном завершении вечера на Литейном проспекте, 62, «Фонтанке» 14 мая сообщили читатели. По их словам, примерно за час до полуночи среди отдыхающих в общественном пространстве «Третье место» появились полицейские. Музыку выключили, посетители выстроились в очередь на выход.

«Выпускают всех только через проверку. Спросил, в чём дело, — говорят, поступила информация, что тут могут находиться правонарушители и люди, находящиеся в розыске», — рассказал читатель.



В «Третьем месте» на звонок ответили, но предпочли оставить случившееся без комментариев. На 14 мая был заявлен вечер пятничной музыки с танцами на песке под открытым небом. Предполагалось, что продолжаться он будет с девяти часов вечера и до полуночи.

