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«Третьему месту» выключили музыку. На Литейном в Петербурге танцы на песке прервала полиция

Полиция пришла с проверкой в общественное пространство «Третье место» в Петербурге

Гости в форме нагрянули на пятничное мероприятие в историческом особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных в Петербурге. Больше, чем программа вечера, их интересовали посетители.

О неожиданном завершении вечера на Литейном проспекте, 62, «Фонтанке» 14 мая сообщили читатели. По их словам, примерно за час до полуночи среди отдыхающих в общественном пространстве «Третье место» появились полицейские. Музыку выключили, посетители выстроились в очередь на выход.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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«Выпускают всех только через проверку. Спросил, в чём дело, — говорят, поступила информация, что тут могут находиться правонарушители и люди, находящиеся в розыске», — рассказал читатель.

В «Третьем месте» на звонок ответили, но предпочли оставить случившееся без комментариев. На 14 мая был заявлен вечер пятничной музыки с танцами на песке под открытым небом. Предполагалось, что продолжаться он будет с девяти часов вечера и до полуночи.

Общественное пространство в особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте открылось летом прошлого года.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

jump
все запретить , все закрыть. Ходить строем на работу , платить налоги.
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