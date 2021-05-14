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Ближе к воде и дальше от приличий. Компания на неместном BMW нашла невидимую парковку с видом на Крестовский

Саратовский «БМВ» застигли за наглой парковкой в Петроградском районе Петербурга

Пример вызывающей парковки увидели петербуржцы на Каменном острове. Красивый BMW из Саратова пристроился на набережной рядом с отдыхающими.

Фотографии опубликованы в сообществе «Петроградская диаспора» 14 мая. BMW приметили на набережной Средней Невки около восьми часов вечера. Автомобиль свернул с дороги и без стеснения расположился на молодой траве с видом на Елагин дворец, рядом отдыхали с десяток молодых людей. Судя по открытому багажнику, компания планировала задержаться.

«Вандализм? Идиотизм?» — предположили участники сообщества, отметив, что BMW с номерами Саратовской области.

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По информации «Фонтанки», машина зарегистрирована на женщину 32 лет. Жители припомнили, что её автомобиль — не первопроходец, и на траве у Средней Невки паркуются с удручающим постоянством.

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Комментарии (2)

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