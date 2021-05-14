В Смольном заявили, что к организации несогласованной встречи сотен фанатов тиктокера Шипа в Петербурге вопросов не возникло

В Смольном прокомментировали сходку поклонников исполнителя Егора Шипа, собравшего на гранитных ступенях у Петропавловской крепости несколько сотен человек. Встреча проходила без должного согласования, но небесконтрольно.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре 14 мая, фан-встречу петербуржцев и тиктокера Егора Шипа, певшего им с яхты, контролировали специалисты службы безопасности Петропавловской крепости. В пресс-службе заверяют, что мероприятие не затянулось.



«Учитывая, что событие проходило в течение 15–20 минут и на общедоступной территории, каких-то вопросов в части организации не было», — заявляют в комитете.

