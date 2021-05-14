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В Смольном заявили, что к организации несогласованной встречи сотен фанатов тиктокера Шипа в Петербурге вопросов не возникло

В Смольном прокомментировали сходку поклонников исполнителя Егора Шипа, собравшего на гранитных ступенях у Петропавловской крепости несколько сотен человек. Встреча проходила без должного согласования, но небесконтрольно.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре 14 мая, фан-встречу петербуржцев и тиктокера Егора Шипа, певшего им с яхты, контролировали специалисты службы безопасности Петропавловской крепости. В пресс-службе заверяют, что мероприятие не затянулось.

«Учитывая, что событие проходило в течение 15–20 минут и на общедоступной территории, каких-то вопросов в части организации не было», — заявляют в комитете.

В такие скромные временные рамки поклонников, судя по ответу чиновников, загнали полицейские. «В связи с тем, что каких-либо документов по согласованию акции дирекции Крепости не было представлено, был вызван наряд полиции, после приезда которого мероприятие было прекращено», — утверждают в комитете.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области ранее сообщали, что в полиции не слышали о массовом мероприятии у Петропавловской крепости. В видеоотчёт самого тиктокера правоохранители также не попали.

Егор Шип в начале мая собирал поклонников в Петербурге трижды. Одна из встреч прошла на берегу Невы. Сам исполнитель пел с яхты, его фанаты — большинство из которых школьного возраста — облепили Комендантскую пристань и следили за кумиром, стоя практически на головах друг у друга. Шип на видео рассказал, что в этой встрече участвовали около 600 человек, в инстаграме написал о 800 зрителях.

Егор Шип (Егор Кораблин по паспорту) — 18-летний российский тиктокер и музыкант с девятью миллионами подписчиков. На сегодняшний день он выпустил 12 цифровых синглов. По версии телеканала ТНТ Music, занял второе место в номинации «Лучший тиктокер года».

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