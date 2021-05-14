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Яхта чуть не утонула, дети тоже. Исполнитель Егор Шип собрал в Петербурге несколько сотен фанатов

Тиктокер Егор Шип спел с яхты 600 школьникам, столпившимся на берегу Невы

Незамеченной прошла сходка фанатов нового кумира тинейджеров Егора Шипа в Петербурге. Исполнитель пел песни с яхты, дети толпились на скользких гранитных ступенях у Петропавловской крепости. Отчёт о встрече певец опубликовал 14 мая, видео назвал «Яхта чуть не утонула от басов!».

Само мероприятие состоялось ровно две недели назад. По устным заявлениям самого Шипа, посмотреть на него пришло около 600 подростков. На кадрах видно, как школьники буквально облепили Комендантскую пристань, стоя друг у друга «на головах». Сотрудники полиции и МЧС в объектив камер не попали.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о прошедшем массовом мероприятии в полиции не слышали. Мы также направили запрос в городской комитет по культуре.

Егор Шип (Егор Кораблин по паспорту) — 18-летний российский тиктокер и музыкант с девятью миллионами подписчиков. На сегодняшний день он выпустил 12 цифровых синглов. По версии телеканала ТНТ Music, занял второе место в номинации «Лучший тиктокер года».

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