Незамеченной прошла сходка фанатов нового кумира тинейджеров Егора Шипа в Петербурге. Исполнитель пел песни с яхты, дети толпились на скользких гранитных ступенях у Петропавловской крепости. Отчёт о встрече певец опубликовал 14 мая, видео назвал «Яхта чуть не утонула от басов!».

Само мероприятие состоялось ровно две недели назад. По устным заявлениям самого Шипа, посмотреть на него пришло около 600 подростков. На кадрах видно, как школьники буквально облепили Комендантскую пристань, стоя друг у друга «на головах». Сотрудники полиции и МЧС в объектив камер не попали.