Центры патриотического воспитания появятся в российских городах-стотысячниках

В российских городах с населением более 100 тысяч человек откроют центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом 14 мая на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».



По его словам, необходимо детально проработать создание сети. Шойгу добавил, что деятельность центров является ключевым критерием оценки эффективности работы региона по подготовке граждан к военной службе. Министр подчеркнул, что идею одобрил президент РФ Владимир Путин.