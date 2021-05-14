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Центры патриотического воспитания появятся в российских городах-стотысячниках

В российских городах с населением более 100 тысяч человек откроют центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом 14 мая на селекторном совещании сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

По его словам, необходимо детально проработать создание сети. Шойгу добавил, что деятельность центров является ключевым критерием оценки эффективности работы региона по подготовке граждан к военной службе. Министр подчеркнул, что идею одобрил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили в администрации губернатора Петербурга Александра Беглова, в городском центре военно-патриотического воспитания, который работает с 2014 года, ежегодно проходят свыше 2 тыс. учеников старших классов. Он входит в региональное отделение ДОСААФ. Там работают офицеры запаса, которые, как уточнили в Смольном, еженедельно обучают около 200 человек.

Дочь министра Ксения Шойгу в интервью «Фонтанке» ранее сообщила, что в парке «Остров фортов» в Кронштадте, вторая часть которого откроется ко Дню ВМФ, будет оборудован комплекс «Авангард». Там будут проходить добровольные военные сборы. По ее словам, это лагерь с уклоном в морские профессии.

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Комментарии (3)

azul
«Там работают офицеры запаса, которые, как уточнили в Смольном, еженедельно обучают около 200 человек.»
Чему обучают?
А почему патриотизму обучают вояки, а не медики, к примеру, или там, поэты?
263778341
А почему в стране патриотическое воспитание обязательно должно быть с военным уклоном?!
Trurl
Фабрики патриотов....
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