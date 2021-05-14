Роскомнадзор: Twitter согласился «в приоритетном порядке» удалять запрещенный контент

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассказала о встрече с представителями сервиса микроблогов.



«Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)», — сообщается 14 мая на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что надзорный орган проведет проверку Twitter, после чего будет принято решение о продлении ограничений. На встрече представителей соцсети с Роскомнадзором администрация Twitter отчиталась об удалении запрещенного контента.