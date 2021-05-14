Роскомнадзор: Twitter согласился «в приоритетном порядке» удалять запрещенный контент

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассказала о встрече с представителями сервиса микроблогов.
«Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)», — сообщается 14 мая на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве отметили, что надзорный орган проведет проверку Twitter, после чего будет принято решение о продлении ограничений. На встрече представителей соцсети с Роскомнадзором администрация Twitter отчиталась об удалении запрещенного контента.
Скорость работы сервиса микроблогов была замедлена Роскомнадзором 10 марта. Администрация ресурса с 2017 года не удаляла запрещенную к распространению на территории РФ информацию. Надзорное ведомство пообещало в случае дальнейшего несоблюдения законов принятие мер вплоть до полной блокировки работы сервиса. В апреле суд оштрафовал сервис за игнорирование требований на 3,2 миллиона рублей.