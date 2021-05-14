«Мы расслабились». В Роспотребнадзоре объяснили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19

Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом.
«Некоторый подъем обусловлен во многом тем, что мы расслабились и забыли про меры профилактики — не носим маски, не соблюдаем социальную дистанцию», — цитирует 14 мая заявление Натальи Пшеничной РИА Новости.
Она также отметила, что пасмурная погода в некоторых регионах создала условия для распространения нового вируса.
По ее словам, эпидемиологическая ситуация в России остается «достаточно напряженной». При этом Пшеничная допустила снижение заболеваемости при выполнении противоэпидемических рекомендаций.
«Набирающая обороты вакцинация, как и приближающееся лето с обилием яркого солнечного света, помогут нам в этом», — добавила эпидемиолог.
За последние сутки заболеваемость коронавирусом в России подскочила на 1 000 случаев.