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Правительство планирует ускорить расселение аварийного жилья

Кабмин выделил субсидии на ускорение расселения аварийного жилья Фонду содействия реформирования ЖКХ. О планах сообщает сайт правительства 14 мая.

Федеральный фонд будет, по замыслу кабмина, направлять деньги на финансирование в регионы, причем не только на текущий этап, но и «на перспективу». Так правительство хочет ускорить расселение аварийных домов в регионах.

Постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Премьер в своём выступлении перед Думой утверждал, что расселение аварийного жилья уже идёт опережающими темпами. За прошлый год жильё получили 130 тысяч человек. Впрочем, есть и нюанс: в программу включены дома, признанные аварийными до 2017 года. По подсчётам аналитиков, до 2030 года появится ещё около 30 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как изменились правила расселения коммуналок в Петербурге.

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Комментарии (4)

fw252
я бы предложил ещё расселять дома выше 3 этажей. Начинать с новостроек само собой, очень город портят.
265055770
Где-то я это уже слышал: "Трава сделается зеленее и цветы расцветут ярче! Утучнятся поля! Потекут полноводные реки, поплывут суда! Расцветёт скотоводство! Объявятся пути сообщения! Скоро всего вдоволь будет! Потерпите!"
265947515
Это не ощущение - это знание основанное на опыте.
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