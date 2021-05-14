Правительство планирует ускорить расселение аварийного жилья

Кабмин выделил субсидии на ускорение расселения аварийного жилья Фонду содействия реформирования ЖКХ. О планах сообщает сайт правительства 14 мая.



Федеральный фонд будет, по замыслу кабмина, направлять деньги на финансирование в регионы, причем не только на текущий этап, но и «на перспективу». Так правительство хочет ускорить расселение аварийных домов в регионах.

Постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Премьер в своём выступлении перед Думой утверждал, что расселение аварийного жилья уже идёт опережающими темпами. За прошлый год жильё получили 130 тысяч человек. Впрочем, есть и нюанс: в программу включены дома, признанные аварийными до 2017 года. По подсчётам аналитиков, до 2030 года появится ещё около 30 миллионов квадратных метров аварийного жилья.