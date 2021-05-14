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Семак съездил в мужской монастырь перед последней игрой с Тамбовом

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак совершил паломничество в Ленинградскую область. Как следует из инстаграма его жены, наставник сине-бело-голубых посетил Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

Там Сергей Семак встретился со своим братом Николаем, или священником Александром.

Брат Семака тоже в свое время занимался футболом, но профессиональная карьера у него не сложилась. В 2015 году он принял монашеский постриг.

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Под руководством Сергея Семака «Зенит» в восьмой раз выиграл титул чемпиона страны. Петербургской команде осталось провести последний матч 16 мая против «Тамбова».

Из монастыря Семак уже вернулся и приступил к подготовке к матчу. И хотя игра уже ни на что не влияет для «Зенита», на брифинге главный тренер петербургской команды подчеркнул, что его подопечные будут нацелены на победу.

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Комментарии (1)

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Интересно, чем занимается братия кроме отъедания рях и пуза?
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