Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак совершил паломничество в Ленинградскую область. Как следует из инстаграма его жены, наставник сине-бело-голубых посетил Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
Там Сергей Семак встретился со своим братом Николаем, или священником Александром.
Брат Семака тоже в свое время занимался футболом, но профессиональная карьера у него не сложилась. В 2015 году он принял монашеский постриг.
Под руководством Сергея Семака «Зенит» в восьмой раз выиграл титул чемпиона страны. Петербургской команде осталось провести последний матч 16 мая против «Тамбова».
Из монастыря Семак уже вернулся и приступил к подготовке к матчу. И хотя игра уже ни на что не влияет для «Зенита», на брифинге главный тренер петербургской команды подчеркнул, что его подопечные будут нацелены на победу.