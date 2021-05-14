Центр «ФОБОС»: После выходных Петербург ждёт июльская погода, но май войдёт в пятёрку самых «мокрых» в XXI веке

В субботу тон задаст циклон. Его центр выйдет в районы Псковской области, оставляя город на Неве в своей теплой части. В послеполуденные часы это станет причиной коротких дождей, местами с грозами, а температурный фон составит +20…+22 градуса, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.



«В воскресенье циклон отправится на северо-восток, и в своём тылу затянет в Питер более прохладный воздух. Вновь не обойдется без кратковременных очаговых дождей и похолодает до +17…+19, однако это по-прежнему выше нормы, но уже всего на градус-другой. Ну а новая неделя стартует июльской погодой. Антициклон понизит вероятность дождей, и воздух прогреется до +24…+26°, что на 7–8° выше нормы климата», — рассказал Михаил Леус.