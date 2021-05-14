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Центр «ФОБОС»: После выходных Петербург ждёт июльская погода, но май войдёт в пятёрку самых «мокрых» в XXI веке

Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге до конца мая

Иное мнение касательно погоды во второй половине месяца высказал 14 мая ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, жителей Петербурга после дождливых выходных снова ждёт жара.

В субботу тон задаст циклон. Его центр выйдет в районы Псковской области, оставляя город на Неве в своей теплой части. В послеполуденные часы это станет причиной коротких дождей, местами с грозами, а температурный фон составит +20…+22 градуса, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.

«В воскресенье циклон отправится на северо-восток, и в своём тылу затянет в Питер более прохладный воздух. Вновь не обойдется без кратковременных очаговых дождей и похолодает до +17…+19, однако это по-прежнему выше нормы, но уже всего на градус-другой. Ну а новая неделя стартует июльской погодой. Антициклон понизит вероятность дождей, и воздух прогреется до +24…+26°, что на 7–8° выше нормы климата», — рассказал Михаил Леус.

По мнению синоптика, тёплая погода задержится в Северной столице до конца второй декады мая, после чего в городе похолодает. Большая часть последней десятидневки будет на 1–2 градуса холоднее нормы.

«Конечно же, в отдельные дни не обойдется и без дождей. Май, который уже накопил около полутора месячных норм осадков, попадёт как минимум в пятёрку самых «мокрых» в XXI веке», — подвёл итог Михаил Леус.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что незначительное похолодание придёт в Петербург уже 18 мая.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
В средневековой Англии за неверный прогноз могли повесить.
Riptide
Если по "мокрухе", то да, пожалуй войдёт ...
265947235
классное прогнозирование на век вперед )
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