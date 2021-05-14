Безопасность детского отдыха проверят после нападения на школу в Казани

Министр образования Сергей Кравцов потребовал уделить внимание безопасности организации летнего детского отдыха после трагедии в Татарстане.
«Глава Минпросвещения России потребовал от регионов проверить подготовку безопасности организации летнего детского отдыха после стрельбы в казанской школе», — сообщает 14 мая ТАСС.
В ведомстве указали на важность актуализации планов российских школ по антитеррористической защищенности. Минпросвещения также прорабатывает налоговые вычеты за детский летний отдых.
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал сделать детский отдых «максимально доступным». Глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне заявил, что на детский туристический кешбэк выделили 5 млрд рублей.
11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.