Загитову и Медведеву исключили из сборной России

Как пишет 14 мая «Российская газета», в списках отсутствуют олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева.
Полностью состав выглядит так:
- женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова; резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова;
- мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко; резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян;
- пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов;
- танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
Отмечается, что у пар и танцоров еще могут быть дополнения.
Напомним, что Алина Загитова стала чемпионкой Олимпиады-2018 года. Евгения Медведева проиграла ей, оставшись с серебряной наградой. Несмотря на это, в октябре 2020 года американское издание Yardbarker в рейтинг лучших фигуристов всех времен включило именно Медведеву, а не Загитову.