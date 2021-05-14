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Загитову и Медведеву исключили из сборной России

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) утвердил состав сборной на сезон-2021/22.

Как пишет 14 мая «Российская газета», в списках отсутствуют олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева.

Полностью состав выглядит так:

  • женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова; резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова;
  • мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко; резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян;
  • пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов;
  • танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Отмечается, что у пар и танцоров еще могут быть дополнения.

Напомним, что Алина Загитова стала чемпионкой Олимпиады-2018 года. Евгения Медведева проиграла ей, оставшись с серебряной наградой. Несмотря на это, в октябре 2020 года американское издание Yardbarker в рейтинг лучших фигуристов всех времен включило именно Медведеву, а не Загитову.

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Комментарии (2)

мухомор
Ну наконец-то.
При всех заслугах девчонок, получать зарплату сборника и занимать чужое место это нечестно по отношению к молодым.
Загитова уже 3 года не выступает и всем, а главное и ей, понятно, что с большим спортом она закончила.
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