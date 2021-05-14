Дорожный конфликт в центре Петербурга закончился стрельбой. У подозреваемого есть разрешение на оружие

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на дороге в Адмиралтейском районе Петербурга. Вопросов пока больше, чем ответов.



Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне в полицию с заявлением о стрельбе обратился 43-летний петербуржец. По его словам, около семи вечера в ходе дорожного конфликта у дома 44 на Бронницкой улице его оппонент произвёл два выстрела в сторону принадлежащего ему автомобиля.

В ходе отработки заявления сотрудники полиции заподозрили в этом преступлении 30-летнего жителя улицы Марата, у которого изъяли пистолет GrandPower. Проверка показала, что у него есть разрешение на оружие, действующее до 2026 года. Ранее он уже был судим по наркотической статье УК РФ.