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Дорожный конфликт в центре Петербурга закончился стрельбой. У подозреваемого есть разрешение на оружие

Петербургские полицейские разбираются в дорожном конфликте, который закончился стрельбой

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на дороге в Адмиралтейском районе Петербурга. Вопросов пока больше, чем ответов.

Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, накануне в полицию с заявлением о стрельбе обратился 43-летний петербуржец. По его словам, около семи вечера в ходе дорожного конфликта у дома 44 на Бронницкой улице его оппонент произвёл два выстрела в сторону принадлежащего ему автомобиля.

В ходе отработки заявления сотрудники полиции заподозрили в этом преступлении 30-летнего жителя улицы Марата, у которого изъяли пистолет GrandPower. Проверка показала, что у него есть разрешение на оружие, действующее до 2026 года. Ранее он уже был судим по наркотической статье УК РФ.

«Фонтанка» отыскала его страницу в социальной сети «ВКонтакте», на которой указано, что он работает в сервисе доставки здоровой еды.

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Комментарии (16)

Cashmare
ну не знаю, если под "дорогой" подразумевается проезд во дворе, то вполне себе такая ситуация: доставщик разгружался на доставке, сзади подлетел на своей телеге дико торопящийся на собственные похороны важный дядя, вылез, начал быковать, чтобы доставщик испарился и не мешал срочно проехать важному дяде, получил недвусмысленное предупреждение двумя выстрелами, скрылся в недрах своей телеги, и полетел ябедничать. ну, вполне вероятный вариант за отсутствием подробностей
Boris_93*1
фигуранту 30 лет , вполне себе судимость за незначительное уже "погашена" и он юридически не судим . Судя по дате лицензии уже проходил проверку по новым правилам - сдавал анализы и проверялся профильными специалистами . Правомерность применения проверят , в статье же не копия протокола , а художественное описание в стиле " в лесу раздавался топор дровосека - лесник отгонял от себя .... сека " :))
DEMOMON
Я бы в приказном порядке изъял бы у населения травматы. Ну и к продаже тоже запретить, конечно. Толку от них ноль, а на статью можно заработать.
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