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У скульптуры апостола на фасаде казачьего собора в Петербурге появилась временная рука. Подлинник еще ищут полицейские

Фото: Скульптуру апостола на колокольне казачьего собора в Петербурге временно восстановили

Пока полицейские ищут вандала, который зимой этого года отломал руку гипсовому апостолу Петру на «Колокольне с двумя часовнями и колоннадами», скульптуре приделали временную.

Читатели «Фонтанки», ежедневно проходящие мимо комплекса «Церковь Воздвижения Креста Господня» на Лиговском проспекте, 128, литера Б, 14 мая прислали в редакцию «Фонтанки» фотографии «восстановленного апостола».

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По данным нашего издания, реконструкция носит временный характер. Расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 2 февраля был выявлен факт вандализма, продолжается. Есть шанс, что силовики найдут не только преступника, но и оригинальную руку, что позволит более точно воспроизвести пластику скульптуры для точного восстановления.

Сотрудники КГИОП зафиксировали утрату кисти правой руки у скульптуры апостола Петра в нише на фасаде колокольни после сообщения от настоятеля Крестовоздвиженского казачьего собора. Сам комплекс находится в списке объектов культурного наследия федерального значения. В ГУ МВД, куда также было направлено сообщение, уточняли, что утрата руки произошла 31 января, когда в городе проходила несанкционированная акция.

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Комментарии (5)

Вячеслав Рогожин
Почему Мефистофель до сих пор не восстановлен?!! А сколько лет уже прошло! Пока не восстановят - с...ть я хотел на рученьки всяких скульптур с колоколен. Пусть хоть в пыль их расколошматят
nalchik11
Ищут пожарные, ищет полиция... Аж с зимы. Вряд ли найдут
Komarinsk2019
У апостола Петра в Александровском парке ключи сперли лет 10 уже как и ничего. Мефистофеля на Лахтинской уже даже не вспоминают... а тут прям полиция!
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