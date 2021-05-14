Читатели «Фонтанки», ежедневно проходящие мимо комплекса «Церковь Воздвижения Креста Господня» на Лиговском проспекте, 128, литера Б, 14 мая прислали в редакцию «Фонтанки» фотографии «восстановленного апостола».
По данным нашего издания, реконструкция носит временный характер. Расследование уголовного дела, возбужденного после того, как 2 февраля был выявлен факт вандализма, продолжается. Есть шанс, что силовики найдут не только преступника, но и оригинальную руку, что позволит более точно воспроизвести пластику скульптуры для точного восстановления.
Сотрудники КГИОП зафиксировали утрату кисти правой руки у скульптуры апостола Петра в нише на фасаде колокольни после сообщения от настоятеля Крестовоздвиженского казачьего собора. Сам комплекс находится в списке объектов культурного наследия федерального значения. В ГУ МВД, куда также было направлено сообщение, уточняли, что утрата руки произошла 31 января, когда в городе проходила несанкционированная акция.