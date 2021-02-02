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КГИОП займется восстановлением скульптуры апостола на фасаде казачьего собора. В полиции намекали, что руку ему оторвали участники митинга

Скульптура апостола является частью декора «Колокольни с двумя часовнями и колоннадами» на Лиговском проспекте, 128, литера Б. Она, как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, в списке объектов культурного наследия федерального значения, входит в состав комплекса «Церковь Воздвижения Креста Господня».

Как уточнили в ведомстве 2 февраля, накануне в комитет поступило уведомление от настоятеля Крестовоздвиженского казачьего собора. Он сообщил, что сотрудники прихода обнаружили факт вандализма в отношении гипсовой скульптуры апостола Петра в нише на фасаде колокольни.

На место выехали специалисты КГИОП, которые зафиксировали повреждение, а именно утрату кисти правой руки у скульптуры.

По результатам выезда было направлено заявление о преступлении в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга.

«По результатам рассмотрения заявления будет принято решение о проведении работ по устранению повреждения предмета охраны памятника», — сообщили в КГИОП.

О том, что неизвестный «покалечил» гипсового апостола, установленного в нише фасада колокольни на Лиговском проспекте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 февраля. Ущерб, предварительно, оценили в 5 тысяч рублей. Что именно отломили скульптуре, пресс-служба главка не уточнила, но пишет, что произошло это 31 января, когда в городе проходила несанкционированная акция.

Как убедился фотокорреспондент «Фонтанки», скульптура лишилась части руки. Трещины также наблюдаются в районе головы апостола — как если бы вандалы пытались разбить и её.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

blackcatwhitecat
И на фасаде трещина...
alexadmin
Мефистофелем разрушенным сперва они не хотят заняться? Чтобы по очереди все.
Guest1234
Скорее, это сделали правоохранители. Увидели, что что-то читает - значит, сейчас начнет лозунги выкрикивать. Взяли за руку, предложили пройти в автозак, а рука возмьи, да отвались...
Пришлось на митингующих вину валить.
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