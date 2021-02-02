Скульптура апостола является частью декора «Колокольни с двумя часовнями и колоннадами» на Лиговском проспекте, 128, литера Б. Она, как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, в списке объектов культурного наследия федерального значения, входит в состав комплекса «Церковь Воздвижения Креста Господня».



Как уточнили в ведомстве 2 февраля, накануне в комитет поступило уведомление от настоятеля Крестовоздвиженского казачьего собора. Он сообщил, что сотрудники прихода обнаружили факт вандализма в отношении гипсовой скульптуры апостола Петра в нише на фасаде колокольни.

