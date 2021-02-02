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Полиция Петербурга заявляет, что в день несанкционированной акции сломали апостола на колокольне казачьего собора

Правоохранительные органы Петербурга сообщают о повреждении скульптуры апостола Петра в Крестовоздвиженском казачьем соборе. Возбуждено уголовное дело, а датой преступления назван день уличного протеста сторонников оппозиционера Навального.

О том, что неизвестный «покалечил» гипсового апостола, установленного в нише фасада колокольни на Лиговском проспекте, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает 2 февраля. Ущерб оценён в 5 тысяч рублей. Что именно отломили скульптуре, пресс-служба главка не уточняет, но пишет, что произошло это 31 января.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», изначально заявители не были уверены, когда именно сломали скульптуру. Назывался временной диапазон с 22 по 31 января. Обнаружили повреждение примерно в 13:00 воскресенья. Участники протестной акции в это время были заняты полицейскими дубинками на Пионерской площади, куда они пришли, не попав на блокированный Невский проспект. В тот день Лиговского проспекта в их маршруте не было.

В соборе корреспонденту издания заявили, что не уполномочены давать комментарии по этому поводу.

31 января в городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. О митинге в Петербурге, после которого составлено более 1,5 тыс. протоколов, читайте в материале «Фонтанки». Информацию обо всех протестных событиях в Петербурге и стране мы собрали в тематическом сюжете.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Castor Troy
Надо присмотреться к убийству Кенеди...
260741301
Не иначе, убийство Павла самого-первого тоже пришьют протестовавшим!
Sibir_5e4d67bbb7aea
Так что апостолу отломали? Наверное мироточил им...
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