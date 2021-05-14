Забыли расписаться. Атомфлот проиграл Балтийскому заводу самый крупный в 2021 году иск

Решение о проигрыше ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») ПАО «Балтийский завод» Арбитражный суд Москвы опубликовал 13 мая. Это самый дорогой иск Атомфлота к Балтийскому заводу за 2021 год в судебной кампании заказчика мощнейших в мире атомных ледоколов серии 22220 против их изготовителя, которая состоит из шести процессов на 1,7 миллиарда. На этот раз Атомфлот пытался взыскать с Балтзавода 507 млн рублей (1 млн за день просрочки) за то, что завод не предоставил ему копию договора с субподрядчиком, хотя по условиям госконтракта обязан был сделать это в течение 10 рабочих дней с момента подписания. Но в данном случае стоимость субподряда составляла 20 886 рублей, и договора как такового не было — эту роль сыграл выставленный счет на его оплату, который своевременно предоставили госзаказчику. По мнению суда, с учетом маленькой стоимости субподряда счета было вполне достаточно.

«У истца, который компенсирует расходы на контрагентские поставки ответчика при строительстве <…> атомных ледоколов, отсутствует нарушенное право как основание для применения соответствующих мер гражданско-правовой ответственности», — констатировал судья Эрдни Ликшинов в мотивировочной части вынесенного решения. Пока Атомфлоту удалось одержать лишь одну победу над Балтийским заводом. В конце апреля суд взыскал с петербургского предприятия 40 миллионов рублей за 195 дней просрочки при установке WEB-камер. С их помощью служба безопасности Атомфлота могла видеть online процесс строительства ледокола «Арктика» и до сих пор может наблюдать строительство ледокола «Сибирь» на верфи Балтийского завода. Заказчик пытался взыскать 195 миллионов — по своему традиционному принципу 1 миллион за день просрочки, но суд в очередной раз рекомендовал госкомпании умерить аппетиты. Решение по предыдущему иску Атомфлота к Балтийскому заводу вступило в законную силу 22 марта. Истец безуспешно пытался взыскать с завода 733 миллиона рублей за просрочку в предоставлении копий подрядных договоров и спецификаций к ним по контрактам строительства двух первых ледоколов серии 22220 — «Арктика» и «Сибирь». Отказ в удовлетворении иска судья мотивировал с небывалой для юридического делопроизводства откровенностью, фактически прямым текстом назвав Атомфлот недобросовестным, а условия контрактов на строительство самых мощных ледоколов в мире — несправедливыми.

«Всю информацию государственный заказчик получал заблаговременно и достоверно, знал о всех условиях заключаемых договоров путем участия в закупочных комиссиях. Факт наличия несправедливого условия в договоре указывает на недобросовестное поведение сильной стороны. <…> Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Применяя к слабой стороне такое условие договора, сильная сторона злоупотребляет своим правом», — написано в мотивировочной части решения. 22 марта Арбитражный суд Мурманской области зарегистрировал еще один иск Атомфлота к Балтийскому заводу на 57 миллионов рублей. Содержание претензии пока не опубликовано, но на сегодняшний день Атомфлот инициировал уже шесть судебных процессов против Балтийского завода с общей суммой претензий более чем в 1,7 миллиарда. Два предыдущих иска общей стоимостью 700 млн рублей датированы 1 марта в Арбитражном суде Москвы, который пока не начал рассматривать их по существу. Суть претензий по всем искам заключается во взыскании просрочек по формальным пунктам контрактов о строительстве атомных ледоколов серии 22220 «Арктика» и «Сибирь». Атомфлот пытается взыскать с завода неустойки за несвоевременно предоставленные документы из расчета 1 миллион рублей за день просрочки.