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Камеры на Каменноостровском сняли, как такси опрокинулось на крышу — без посторонней помощь

В ДТП с перевернувшимся такси в Петербурге никто серьёзно не пострадал

Утренняя авария на Петроградской стороне обошлась без серьёзных травм: никого не госпитализировали. ДТП попало на видео.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. На записи видно, как едущий по Каменноостровскому проспекту в центр «Фольксваген Поло» в правой полосе забирает правее, заезжает на поребрик, сшибает светофор и от удара в опору фонаря переворачивается.

Фонтанка.ру

Через заднее стекло вылезает молодой мужчина — пассажир, находившийся, видимо, на заднем сидении. Сначала он отходит от перевёртыша, а потом бросается на помощь немолодому водителю.

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По данным «Фонтанки», ДТП произошло 14 мая около 6:10. К 7 часам машину поставили на колёса, с дороги смыли топливо. На место прибыла Скорая помощь, однако 60-летний водитель от госпитализации отказался.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

Маэстро
Предлагаю заголовок: "Камеру на Каменноостровское сняло, как такси опрокинулся на крыша — без посторонних помощь."
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