Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. На записи видно, как едущий по Каменноостровскому проспекту в центр «Фольксваген Поло» в правой полосе забирает правее, заезжает на поребрик, сшибает светофор и от удара в опору фонаря переворачивается.
Фонтанка.ру
Через заднее стекло вылезает молодой мужчина — пассажир, находившийся, видимо, на заднем сидении. Сначала он отходит от перевёртыша, а потом бросается на помощь немолодому водителю.
По данным «Фонтанки», ДТП произошло 14 мая около 6:10. К 7 часам машину поставили на колёса, с дороги смыли топливо. На место прибыла Скорая помощь, однако 60-летний водитель от госпитализации отказался.