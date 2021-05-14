Купальный сезон на курортах Краснодарского края, как правило, наступает не раньше второй половины июня, когда вода прогревается до рекомендуемой врачами температуры, а в Крыму — ещё позже.
«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — это вторая половина июня. В Крыму он (купальный сезон) начинается примерно на десять дней позже», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью, опубликованном 14 мая.
В Сочи вода достигает 20–21 градуса тепла, по словам Вильфанда, обычно к 10–15 июня, в Крыму — к 15–20 июня. Сейчас в Феодосии вода 10-градусная, в Сочи и Евпатории — 12 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе — 14 градусов тепла. Самое тёплое море в Ейске — 15 градусов.
Петербуржцы меж тем уже открыли купальный сезон. Городские пляжи заполнились на этой неделе, когда погода поставила рекорд жары.