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В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона на курортах

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Купальный сезон на курортах Краснодарского края, как правило, наступает не раньше второй половины июня, когда вода прогревается до рекомендуемой врачами температуры, а в Крыму — ещё позже.

«Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня — начале июля. Самое раннее — это вторая половина июня. В Крыму он (купальный сезон) начинается примерно на десять дней позже», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью, опубликованном 14 мая.

В Сочи вода достигает 20–21 градуса тепла, по словам Вильфанда, обычно к 10–15 июня, в Крыму — к 15–20 июня. Сейчас в Феодосии вода 10-градусная, в Сочи и Евпатории — 12 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе — 14 градусов тепла. Самое тёплое море в Ейске — 15 градусов.

Петербуржцы меж тем уже открыли купальный сезон. Городские пляжи заполнились на этой неделе, когда погода поставила рекорд жары.

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Комментарии (1)

261697121
Слабаки. В Карелии купальный сезон начинается в +18. А будучи школьником я и 1 мая открывал с такими же балбесами.
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