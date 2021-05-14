Цена на бензин в США поставила рекорд из-за атаки на Colonial Pipeline

«С момента приостановки работы трубопровода в прошлую пятницу до утра четверга цены на бензин в стране выросли в среднем на семь центов. Средние показатели за неделю достигли $ 3,02 (за галлон, 3,785 л) — это наивысшие показатели с октября 2014 года», — говорится в сообщении.

Розничная цена бензина в Соединённых Штатах достигла максимального с 2014 года уровня после приостановки работы трубопровода компании Colonial Pipeline. Об этом сообщила 13 мая некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), передаёт ТАСС .

По оценкам ААА, колебание цен будет продолжаться, они вернутся в норму в процессе возобновления эксплуатации трубопровода. В четверг компания объявила, что работа трубопровода полностью восстановится в течение дня.



Компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США, узнала о взломе в начале 7 мая и прекратила свою деятельность, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправочных станциях на восточном побережье. Преступники похитили до 100 Гб данных, писали СМИ. По данным компании, кибератаку на неё провели с помощью вируса-вымогателя, который блокирует работу и шифрует данные, пока жертва не выплатит выкуп.



В Белом доме заявляли, что кибератаку могли совершить россияне. 13 мая Байден опроверг информацию о причастности к этому Кремля.

