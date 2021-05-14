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Цена на бензин в США поставила рекорд из-за атаки на Colonial Pipeline

Розничная цена бензина в Соединённых Штатах достигла максимального с 2014 года уровня после приостановки работы трубопровода компании Colonial Pipeline. Об этом сообщила 13 мая некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), передаёт ТАСС.

«С момента приостановки работы трубопровода в прошлую пятницу до утра четверга цены на бензин в стране выросли в среднем на семь центов. Средние показатели за неделю достигли $ 3,02 (за галлон, 3,785 л) — это наивысшие показатели с октября 2014 года», — говорится в сообщении.

По оценкам ААА, колебание цен будет продолжаться, они вернутся в норму в процессе возобновления эксплуатации трубопровода. В четверг компания объявила, что работа трубопровода полностью восстановится в течение дня.

Компания Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим топливопроводом в США, узнала о взломе в начале 7 мая и прекратила свою деятельность, что привело к нехватке топлива и появлению очередей на заправочных станциях на восточном побережье. Преступники похитили до 100 Гб данных, писали СМИ. По данным компании, кибератаку на неё провели с помощью вируса-вымогателя, который блокирует работу и шифрует данные, пока жертва не выплатит выкуп.

В Белом доме заявляли, что кибератаку могли совершить россияне. 13 мая Байден опроверг информацию о причастности к этому Кремля.

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Комментарии (5)

Валентин Хадаев
Цена налогов 70% в цене бензина ..это как ? Мишустин говорит это жадность производителя . судя по методам это не жадность . это тупость чиновника с миллионным окладом сидящего на теплом и мягком кресле !
MinimumLaw
и еще немного математики. $3,02 за 3,785 литра это 3.02/3.875=$0,779 за литр, что по текущему курсу к рублю ($1 = 74.70RUR) составляет 58.22 рубля. И это "в среднем по стране" без указания методики расчетов. Интересно, сколько была бы средняя цена в России (на АЗС) по той же самой методике?
MinimumLaw
ой, черт возьми как интересно. Ладно, положим достигли рекордных 3,02 за галлон (что бы это не значило) взлетев вверх аж на 7 центов. Значит было 3.02-0.07=2.95. Или этот самый рекордный рос составит (0,07*100)/2,95 будет чуть меньше 2,4%. И уже паника, очереди, заявления правительства... Чувствуете гордость за нашу Родину? Вот и я про то же.
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