Мошенники придумали новый способ: ходят по квартирам и предлагают прививку от ковида на дому

Новый способ мошенничества зафиксирован в Москве: злоумышленники под видом работников социальной защиты ходят по квартирам и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.



Одной из «мишеней» стали родители корреспондента РИА. К ним в квартиру пенсионерки Ирины позвонила женщина, назвалась сотрудницей соцзащиты и «предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм». «Я ответила, что переболела и у меня есть антитела, поэтому прививка мне не нужна», — рассказала Ирина.

