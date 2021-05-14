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Мошенники придумали новый способ: ходят по квартирам и предлагают прививку от ковида на дому

Мошенники начали предлагать москвичам вакцинацию

Новый способ мошенничества зафиксирован в Москве: злоумышленники под видом работников социальной защиты ходят по квартирам и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Одной из «мишеней» стали родители корреспондента РИА. К ним в квартиру пенсионерки Ирины позвонила женщина, назвалась сотрудницей соцзащиты и «предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм». «Я ответила, что переболела и у меня есть антитела, поэтому прививка мне не нужна», — рассказала Ирина.

1 мая также предлагали «сделать прививку» матери Надежды. «Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла», — рассказала Надежда.

В Москве антикоронавирусная вакцинация маломобильных жителей, состоящих на надомном обслуживании, началась с 13 апреля. Специально подавать заявку для проведения вакцинации на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передают органы социальной защиты населения.

В Петербурге возможность для маломобильных граждан привиться на дому появилась в конце апреля, для этого были сформированы 67 выездных бригад. Первую прививку успели получить более 700 горожан.

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