Мошенники придумали новый способ: ходят по квартирам и предлагают прививку от ковида на дому

Новый способ мошенничества зафиксирован в Москве: злоумышленники под видом работников социальной защиты ходят по квартирам и предлагают сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом
Одной из «мишеней» стали родители корреспондента РИА. К ним в квартиру пенсионерки Ирины позвонила женщина, назвалась сотрудницей соцзащиты и «предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм». «Я ответила, что переболела и у меня есть антитела, поэтому прививка мне не нужна», — рассказала Ирина.
1 мая также предлагали «сделать прививку» матери Надежды. «Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла», — рассказала Надежда.
В Москве антикоронавирусная вакцинация маломобильных жителей, состоящих на надомном обслуживании, началась с
В Петербурге возможность для маломобильных граждан привиться на дому появилась в конце апреля, для этого были сформированы 67 выездных бригад. Первую прививку успели получить более 700 горожан.