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«Не ожидали такой прыти». В бывшем «Довлатове» на Рубинштейна ждали комиков, а пришла полиция

Полицейские снова не дали провести вечер стендапа на улице Рубинштейна в Петербурге

Вечер в Barbie Bar в центре Петербурга прошёл по знакомому с прошлой недели сценарию: вместо комиков в баре встречали полицейских. В этот раз правоохранители не оставили шансов для смеха.

Как сообщила «Фонтанке» Ольга Шелехина, председатель совета дома № 27 на улице Рубинштейна, впечатлений от общения со стражами порядка Barbie Bar хватило на неделю, и 13 мая заведение, расположенное в жилой пятиэтажке, решило повторить юмористическое мероприятие. На вечер четверга в баре снова анонсировали стендап-концерт, в качестве платы за вход зрителям предлагали коктейли.

Жители уже привычно набрали полицию, заодно предупредив и администрацию. Сотрудники ведомства были на месте через 15 минут. «Мы не ожидали такой прыти, — рассказывает Ольга. — Сразу изъяли алкоголь, составили акт, и отнесли алкоголь в опорный пункт полиции на Рубинштейна, 38, где принимают участковые». По её словам, через два часа заведение возобновило работу, но шуток не было.

По жалобе жителей полицейские также приезжали в бывшее помещение бара «Довлатов» 7 мая. Тогда они попали как раз на выступление стендап-комиков, проверяющих свой материал. Уезжали также с алкоголем.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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через два часа заведение возобновило работу (с)
.... ну иии ?)))) .... чего добилась общественница.
mavar
Хорошо, что хоть участковые приняли. После таких новостей понимаешь мнение некоторых экспертов, что за капремонт исторических зданий должны платить жители. Исключительно. Может, и вымелась бы шушера из центра.
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