Как сообщила «Фонтанке» Ольга Шелехина, председатель совета дома № 27 на улице Рубинштейна, впечатлений от общения со стражами порядка Barbie Bar хватило на неделю, и 13 мая заведение, расположенное в жилой пятиэтажке, решило повторить юмористическое мероприятие. На вечер четверга в баре снова анонсировали стендап-концерт, в качестве платы за вход зрителям предлагали коктейли.



Жители уже привычно набрали полицию, заодно предупредив и администрацию. Сотрудники ведомства были на месте через 15 минут. «Мы не ожидали такой прыти, — рассказывает Ольга. — Сразу изъяли алкоголь, составили акт, и отнесли алкоголь в опорный пункт полиции на Рубинштейна, 38, где принимают участковые». По её словам, через два часа заведение возобновило работу, но шуток не было.