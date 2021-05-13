Ушёл из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков

Известный журналист Михаил Садчиков скончался в петербургской больнице в возрасте 66 лет. О его смерти 13 мая «Фонтанке» сообщил сын, Михаил Садчиков-младший.



В начале мая Михаил Валентинович попал в больницу с инсультом, несколько дней назад ему диагностировали коронавирус. Сегодня утром он скончался. По словам сына, врачи 40-й больницы боролись за его жизнь три дня и сделали всё, что могли.



Михаил Садчиков-старший родился 26 мая 1954 года на Волге, в семье провинциальных актеров. Член Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, ветеран газеты «Смена», петербургский корреспондент «Вечерней Москвы». Он писал в том числе для «Комсомольской правды», газеты «Труд», вёл авторские программы на ТВ, работал на «Фонтанке», где стал одним из первых сотрудников «Афиши», многое делал для «Доброго дела».

