Ушёл из жизни петербургский музыкальный журналист Михаил Садчиков

Известный журналист Михаил Садчиков скончался в петербургской больнице в возрасте 66 лет. О его смерти 13 мая «Фонтанке» сообщил сын, Михаил Садчиков-младший.
В начале мая Михаил Валентинович попал в больницу с инсультом, несколько дней назад ему диагностировали коронавирус. Сегодня утром он скончался. По словам сына, врачи 40-й больницы боролись за его жизнь три дня и сделали всё, что могли.
Михаил Садчиков-старший родился 26 мая 1954 года на Волге, в семье провинциальных актеров. Член Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, ветеран газеты «Смена», петербургский корреспондент «Вечерней Москвы». Он писал в том числе для «Комсомольской правды», газеты «Труд», вёл авторские программы на ТВ, работал на «Фонтанке», где стал одним из первых сотрудников «Афиши», многое делал для «Доброго дела».
Автор книг «Рандеву со звездой» и «Гений пародии». Вторая посвящена погибшему в авиакатастрофе ленинградскому артисту театра, кино, эстрады Виктору Чистякову и написана по воспоминаниям его друзей и знакомых. В 2013 году стал лауреатом национальной художественной премии «Петрополь» за «вкус, меру и талант в современной журналистике».
Михаил Садчиков был знаком со многими исполнителями советской эстрады. Именно он взял первое интервью у Филиппа Киркорова. «Он одним из первых в России стал писать про музыку. Артисты знали, что с ним можно говорить откровенно. Был в числе немногих приглашённых на свадьбу Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова в Петербурге. Киркоров говорил про него: "Мой личный летописец"», — рассказывает Михаил Садчиков-младший.
«Фонтанка» приносит соболезнования родным и близким журналиста.