Спасённые с территории московского детского сада лисята и их мама вернулись в естественную среду обитания. Видео вечером 13 мая опубликовано в официальном сообществе столичного комплекса городского хозяйства.

На кадрах видно, как сначала из временного заточения выходит мама-лиса, а её потомство нерешительно переминается в клетках.

«Место выпуска присмотрели заранее. На выбранной территории есть старая лисья нора — возможно, она станет новым домом для пушистых», — выразили надежду в комитете.

Накануне на территории детского сада на юге столицы заметили лису, которая бегала в поисках своего потомства. Оказалось, что пятеро лисят спрятались под верандой. Вызванные на место пожарные с помощью сачка поймали взрослую лисицу, после чего начали вызволять лисят.

Чтобы не навредить малышам, пожарные при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды. Спасенных животных передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.