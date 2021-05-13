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Лисят, спасённых в московском детском саду, выпустили в лес. Из клеток они вышли неохотно

В Москве вернули в природу животных, пойманных пожарными

Спасённые с территории московского детского сада лисята и их мама вернулись в естественную среду обитания. Видео вечером 13 мая опубликовано в официальном сообществе столичного комплекса городского хозяйства.

Кадр из видео в сообществе&nbsp;<a href="https://vk.com/infokgh" target="_blank" class="io-leave-page _">«Комплекс городского хозяйства Москвы»</a>&nbsp;/ vk.com/infokgh
Кадр из видео в сообществе «Комплекс городского хозяйства Москвы» / vk.com/infokgh
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На кадрах видно, как сначала из временного заточения выходит мама-лиса, а её потомство нерешительно переминается в клетках.

«Место выпуска присмотрели заранее. На выбранной территории есть старая лисья нора — возможно, она станет новым домом для пушистых», — выразили надежду в комитете.

Накануне на территории детского сада на юге столицы заметили лису, которая бегала в поисках своего потомства. Оказалось, что пятеро лисят спрятались под верандой. Вызванные на место пожарные с помощью сачка поймали взрослую лисицу, после чего начали вызволять лисят.

Чтобы не навредить малышам, пожарные при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды. Спасенных животных передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Кадр из видео в сообществе&nbsp;<a href="https://vk.com/infokgh" target="_blank" class="io-leave-page _">«Комплекс городского хозяйства Москвы»</a>&nbsp;/ vk.com/infokgh
Кадр из видео в сообществе «Комплекс городского хозяйства Москвы» / vk.com/infokgh

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Комментарии (1)

kagemusha
Мама совсем изможденная. Подкормили бы.
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