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Испания может открыться для российских туристов уже 20 мая

Власти Испании надеются, что ЕС позволит снять ограничения раньше, чем планировалось. Как пишет газета Diario de Sevilla, въезд в королевство гражданам третьих стран, включая Россию, разрешат уже 20 мая.

Европейский союз пересматривает рекомендацию 912, которая временно запрещает несущественные поездки из стран, не входящих в ЕС. Решение будет готово к 20 мая, облегчая иностранцам транзит через такие страны, как Великобритания или США. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании «Вы заслуживаете Испанию», направленной на укрепление позиций страны как первого места для отдыха. С её помощью власти королевства хотят «сломать психологический барьер, созданный пандемией».

Ранее сообщалось, что Испания начинает выдавать россиянам визы.

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Комментарии (4)

zorkii
Не нужен нам берег Испанский, и Африка нам не нужна.. - у нас еще Крым не освоен
Михаил Петров-Водкин
Агрессивный блок НАТО специально расстарался, чтобы нашему крымнашу денежный сезон подпортить.
nuga
Как только закрыли Европу,так все пошло на спад,а теперь снова? Какая Европа,если там локдауны до сих пор и смертность?
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