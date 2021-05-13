Испания может открыться для российских туристов уже 20 мая

Власти Испании надеются, что ЕС позволит снять ограничения раньше, чем планировалось. Как пишет газета Diario de Sevilla, въезд в королевство гражданам третьих стран, включая Россию, разрешат уже 20 мая.

Европейский союз пересматривает рекомендацию 912, которая временно запрещает несущественные поездки из стран, не входящих в ЕС. Решение будет готово к 20 мая, облегчая иностранцам транзит через такие страны, как Великобритания или США. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании «Вы заслуживаете Испанию», направленной на укрепление позиций страны как первого места для отдыха. С её помощью власти королевства хотят «сломать психологический барьер, созданный пандемией».