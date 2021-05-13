Согласно объявлению, размещенному на сайте объявлений, печь продают по адресу Суворовский проспект, 15. Это бывший доходный дом Н. Д. Дегтярева, который был построен в 1901 году, а затем восстановлен в 1952 году после разрушения во время Великой Отечественной войны.

В Центральном районе Санкт-Петербурга на продажу выставили печь, выполненную в старинном стиле. Как рассказали «Фонтанке» 13 мая в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, защитить историческую особенность интерьера они не смогут.

За нее просят 300 тыс. рублей. Уточнить другие подробности у автора объявления не удалось. На звонки «Фонтанки» он не ответил.

«Продается старинная печь под разборку. Переезжаем в другое место», — сообщается в объявлении.

Как оказалось, защитить исторические дома и их интерьер не позволяет своеобразный пробел в законе.



«Данный дом хоть и исторический, но не признан памятником, в городе много таких. Закон об объектах культурного наследия здесь не распространяется, поэтому защитить печь мы не сможем, просто нет таких полномочий. Продажа печи исторического вида удешевит квартиру, но собственник волен делать с ней, что захочет», — сказали в комитете.



По логике вещей печь можно разобрать и перенести в другое место, поэтому потенциальным покупателем может стать владелец квартиры, где также есть подобная система отопления или возможность разместить элемент, учитывая его габариты, в комнате.



«Фонтанка» рассказывала, что за старинные печи и их восстановление борются и местные активисты, но своими силами. Так, в феврале краеведы очистили от многочисленных слоев краски, пыли, шпаклевки и грязи печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля.