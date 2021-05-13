Суд в Петербурге арестовал мужчину, сорвавшего с ветерана цепочку с крестиком в День Победы

Василеостровский районный суд вынес постановление о заключении под стражу 26-летнего Александра Неверова, подозреваемого в грабеже. Именно он, по мнению следствия, в День Победы в парадной на проспекте КИМа сорвал с ветерана цепочку с крестиком.



Как сообщает 13 мая объединённая пресс-служба судов Петербурга, органы дознания настаивали на аресте, так как Неверов знает, где живёт его жертва, а значит может оказать давление на 99-летнего пенсионера. Кроме того, мужчина не имеет постоянного места жительства и работы.