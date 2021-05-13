«Я хотел бы лучше его увидеть, поговорить с ним». Сорвавшего цепочку с шеи ветерана ВОВ в День Победы задержали в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 13 мая, по подозрению в этом преступлении сотрудниками полиции были задержаны 26-летний и 18-летний жители Петербурга. Старший из них ранее был судим за кражу, а сейчас работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотиками.



«26-летний сантехник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру», — добавили в полицейском главке.



В видеозаписи, которую изданию предоставили в ведомстве, он заявляет, что очень сожалеет о содеянном. «Я хотел бы лучше его увидеть, поговорить с ним, раскаяться», — сказал на камеру старший из задержанных.

