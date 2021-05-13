«Я хотел бы лучше его увидеть, поговорить с ним». Сорвавшего цепочку с шеи ветерана ВОВ в День Победы задержали в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 13 мая, по подозрению в этом преступлении сотрудниками полиции были задержаны 26-летний и 18-летний жители Петербурга. Старший из них ранее был судим за кражу, а сейчас работает сантехником. Оба злоупотребляют наркотиками.
«26-летний сантехник задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Изъятая у злоумышленников цепочка возвращена пенсионеру», — добавили в полицейском главке.
В видеозаписи, которую изданию предоставили в ведомстве, он заявляет, что очень сожалеет о содеянном. «Я хотел бы лучше его увидеть, поговорить с ним, раскаяться», — сказал на камеру старший из задержанных.
Сам ветеран ВОВ поведал сотрудникам полиции более полную версию ограбления. По его словам, в День Победы в дверь его квартиры позвонили двое мужчин. В одном из них пожилой мужчина узнал сантехника, услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения. Вместе с приятелем он пришел к нему в квартиру под предлогом поздравить его с 9 Мая. С собой у них была «фляга со спиртным», которую гости поспешили вручить пенсионеру, чтобы распить её вместе с ним. Ветеран побоялся их впускать и вышел к ним на лестничную площадку. Там-то один из них и сорвал золотую цепочку с крестиком с его шеи. Шум привлёк внимание соседей, которые вызвали сотрудников полиции.
«Фонтанка» ранее писала, что ограбление было совершено в парадной дома на проспекте КИМа, в котором проживает ветеран ВОВ. Ущерб составил 100 тысяч рублей. После случившегося было возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабёж).