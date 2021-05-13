Смерть четырёхмесячного мальчика под Петербургом не была насильственной. Но мать малыша могут всё равно привлечь к уголовной ответственности

Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к следствию.
По данным издания, в СК Петербурга сейчас решают, как могут быть квалифицированы действия матери малыша, которая за несколько месяцев его жизни не обращалась к педиатру, несмотря на то, что мальчик родился с очень небольшим весом.
Как писала «Фонтанка», полицию и СК в дом в садоводстве «Разлив» вызвал отец ребенка, который около часа ночи вернулся домой и обнаружил сына мертвым. Он заявил силовикам, что его могла избить мать, которая также находилась в комнате (как уточняли в ГУ МВД, в состоянии алкогольного опьянения).
Семья стояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за асоциального образа жизни, который вела женщина. Её привлекали к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».