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Смерть четырёхмесячного мальчика под Петербургом не была насильственной. Но мать малыша могут всё равно привлечь к уголовной ответственности

Стала известна причина смерти младенца, тело которого нашли со ссадинами в частном доме под Петербургом

Причиной смерти четырехмесячного младенца, тело которого ночью 13 мая нашел отец рядом с пьяной матерью, стало заболевание сердца.

Об этом «Фонтанке» сообщил источник, близкий к следствию.

По данным издания, в СК Петербурга сейчас решают, как могут быть квалифицированы действия матери малыша, которая за несколько месяцев его жизни не обращалась к педиатру, несмотря на то, что мальчик родился с очень небольшим весом.

Как писала «Фонтанка», полицию и СК в дом в садоводстве «Разлив» вызвал отец ребенка, который около часа ночи вернулся домой и обнаружил сына мертвым. Он заявил силовикам, что его могла избить мать, которая также находилась в комнате (как уточняли в ГУ МВД, в состоянии алкогольного опьянения).

Семья стояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за асоциального образа жизни, который вела женщина. Её привлекали к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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