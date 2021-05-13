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Четырехмесячного мальчика с ссадинами на голове нашли мертвым в садоводстве под Петербургом. Рядом спала пьяная мать

Страшную картину увидел житель Сестрорецка, вернувшись домой. Его сын был мертв, а жена лежала в беспамятстве.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая, в полицию 40-летний мужчина позвонил около часа ночи. Он сообщил, что поздно вернулся в частный дом в садоводстве «Разлив» под Сестрорецком. Там он обнаружил свою гражданскую жену, 35-лет, спящей и с алкогольным выхлопом. А 4,5-месячный сын уже был бездыханным. На его голове было несколько ссадин.

Прибывшим на место полицейским мужчина заявил, что мальчик умер, потому что женщина избила ребенка. Супругу заявителя увезли в отдел, чтобы допросить после того, как она протрезвеет.

Тело младенца направили в морг для выяснения причины смерти.

Семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Как сообщили в ГУ МВД, в отношении матери ребенка осуществлялась комплексная профилактическая работа. Инспекторами по делам несовершеннолетних неоднократно проверялись жилищно-бытовые условия проживания семьи и воспитания ребенка. С женщиной регулярно проводились профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Правоохранителями в отношении указанной женщины ранее составлялся административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которые направлялись в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер административного воздействия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

ДЮрьевич
На учёте была, протокол составляли - а в итоге ребёнок мёртв. Смысл тогда во всех этих органах опеки если кроме бумажек ничего сделать не могут или не хотят?
firma
С алкогольным выхлопом?! Воистину узбеки в редактуре.
mihagr76
Если это правда, ну зачем такие люди вообще живут?! Просто в голове такое не укладывается(((
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