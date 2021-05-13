Четырехмесячного мальчика с ссадинами на голове нашли мертвым в садоводстве под Петербургом. Рядом спала пьяная мать

Страшную картину увидел житель Сестрорецка, вернувшись домой. Его сын был мертв, а жена лежала в беспамятстве.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 мая, в полицию 40-летний мужчина позвонил около часа ночи. Он сообщил, что поздно вернулся в частный дом в садоводстве «Разлив» под Сестрорецком. Там он обнаружил свою гражданскую жену, 35-лет, спящей и с алкогольным выхлопом. А 4,5-месячный сын уже был бездыханным. На его голове было несколько ссадин.



Прибывшим на место полицейским мужчина заявил, что мальчик умер, потому что женщина избила ребенка. Супругу заявителя увезли в отдел, чтобы допросить после того, как она протрезвеет.

