Стали известны подробности аварии с участием двух автомобилей, произошедшей утром 13 мая в Калининском районе Петербурга. В одной из машин пострадал маленький пассажир.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:50 у дома 4 по улице Бутлерова 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 30-летнего мужчины. Обе машины получили сильные повреждения.

В результате ДТП в «Фольксвагене» пострадал пассажир 2019 года рождения. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.