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Маленький ребенок пострадал в лобовом ДТП на улице Бутлерова в Петербурге

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15069054" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Стали известны подробности аварии с участием двух автомобилей, произошедшей утром 13 мая в Калининском районе Петербурга. В одной из машин пострадал маленький пассажир.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:50 у дома 4 по улице Бутлерова 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 30-летнего мужчины. Обе машины получили сильные повреждения.

В результате ДТП в «Фольксвагене» пострадал пассажир 2019 года рождения. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15069054" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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