ДТП затруднило проезд в Калининском районе Петербурга днем 13 мая. Две легковые машины встретились лоб в лоб.
Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Бутлерова, неподалеку от пересечения с улицей Фаворского, произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda 6 и Volkswagen Polo. У обеих машин серьезно повреждены передние части. О пострадавших не сообщается.
В результате столкновения участники ДТП полностью перегородили проезд со стороны проспекта Непокоренных к улице Фаворского, а «Мазда» — и часть встречной полосы. Но пробки, по данным «Яндекса», на месте ДТП не наблюдается.