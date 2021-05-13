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«Мазда» и «Фольксваген» сшиблись лбами и перегородили полдороги на Бутлерова

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Петербурге

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ДТП затруднило проезд в Калининском районе Петербурга днем 13 мая. Две легковые машины встретились лоб в лоб.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Бутлерова, неподалеку от пересечения с улицей Фаворского, произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda 6 и Volkswagen Polo. У обеих машин серьезно повреждены передние части. О пострадавших не сообщается.

В результате столкновения участники ДТП полностью перегородили проезд со стороны проспекта Непокоренных к улице Фаворского, а «Мазда» — и часть встречной полосы. Но пробки, по данным «Яндекса», на месте ДТП не наблюдается.

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